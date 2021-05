Den aktuelle Champion vun Esch huet an engem Communiqué den Trainer fir déi nei Saison bekannt ginn.

Den Dado Grgic, deen als Spiller och Experiencen an der Champions League sammele konnt, steet fir d'Saison 2021/22 un der Säitelinn vum HB Esch. Den 43 Joer alen Ex-Profi vun Dinamo Zagreb war bis dës Saison nach Trainer vun der U19 an der U23 zu Saarlouis a léist elo den André Gulbicki bei den Escher of. De Kontrakt leeft iwwert ee Joer, mat der Optioun op ee weidert Joer ze verlängeren.