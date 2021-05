E Freideg fänkt zu Amstetten an Éisträich de Silver-League-Tournoi un. D´Lëtzebuerger Häre kréien et do mat Kroatien, Ungarn an Éisträich ze dinn.

Am europäesche Ranking sinn déi 3 Natioune liicht besser klasséiert wéi d'FLVB-Selektioun. Déi ka bei dësem Tournoi praktesch a Beschtbesetzung untrieden. Allerdéngs feelt mam Kamil Rychlicki den aktuell beschte Lëtzebuerger Spiller. Fir de Chris Zuidberg muss een trotzdeem kucken, datt een dat beschtméiglechst Resultat realiséiert. De Chris Zuidberg "Dass ee Spiller wéi de Kamil eis kéint hëllefen, ass guer kee Geheimnis. Mat der Experienz an dem Niveau, wou hie spillt, kéint hien eis ganz vill hëllefen. Mir wäerten och een anert Spill opzéie mat oder ouni hien. Ob dat elo vu Virdeel ass, datt hien dobäi ass oder net, dat woen ech net ze soen." De Silver-League-Tournoi ass wéinst Corona nees den éischten Optrëtt vun der Volleyball-Nationalekipp zanter Januar dat leschte Joer.