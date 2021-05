Mat 32:25 ka sech Bierchem zu Diddeleng duerchsetzen an iwwerhëlt säi Konkurrent an der Tabell. Käerjeng wënnt mat 31:25 géint Esch.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären de 9. Spilldag vum Titelgrupp an an der Relegatioun a bei den Dammen stoung am Titelgrupp den 10. a leschte Spilldag um Programm.

Bei den Hären steet io schonn den HB Esch als Champion fest. Am zweetleschte Match verléieren se awer zu Käerjeng mat 25:31. Bierchem sëtzt sech mat 32:25 géint Diddeleng a léisst se an der Tabell domat weider hannert sech. D'Red Boys hate keng Problemer mat den ofgeschloene Mierscher mat 41:30 mee kënnen an der Tabell net méi kloteren a wäerten um Enn de 5. ginn.

Och bei den Dammen war dem CHEV Dikrech de Championstitel schonn net méi ze huelen. Mee och de leschte Match vun der Saison konnten se awer nach 30:25 géint Diddeleng gewannen.

An der Relegatioun vun den Dammen an den Hären sinn nach keng Decisiounen gefall.

Härenhandball

Titelgrupp

HB Diddeleng - HB Bierchem 25:32

HB Esch - HB Käerjeng 25:31

Red Boys Déifferdeng - HB Miersch 41:30

Relegatioun

CHEV Dikrech - HB Bartreng 28:20

HC Standard - HBC Schëffleng 28:24

Dammenhandball

Titelgrupp

HB Käerjeng - Red Boys Déifferdeng 36:24

CHEV Dikrech - HB Diddeleng 30:25

HB Esch - HB Museldall 18:29

Relegatioun

HC Standard - HB Miersch 35:21