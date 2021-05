An der Volleyball Silverleague huet Lëtzebuerg am zweete Match zu Amstetten an Éisträich mat 0-3 géint Ungarn verluer.

No schwaachem Start am éischte Saz war d’ FLVB Selektioun am zweete Saz ganz no drun. Den drëtte Saz hunn d’ Ungare sech net méi iwwerasche gelooss a sech um Enn souverän mat 25-16, 25-23 a 25-19 behaapt.