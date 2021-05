D'Lëtzebuerger Hären hunn an der Volleyball Silverleague no den Néierlage géint Kroatien an Ungarn och hiren drëtte Match verluer.

Géint Éisträich huet d’FLVB Selektioun mat 0:3 (19 - 25, 22 - 25, 21 - 25) de Kierzere gezunn. D’Rout Léiwen hu sech awer ganz uerdentlech verkaf a waren an all Saz ganz no un der Iwwerraschung drun.

A 4 Deeg geet et da souwuel fir d'Häre wéi och Damme mat den nächste Matcher weider.

Tëscht dem 27. an 30. Mee ginn d'Matcher am Gymnase vun der Coque vun de FLVB-Dammen an -Hären am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.