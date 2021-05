Am Gymnase vun der Coque gëtt vun en Donneschdeg bis e Sonndeg Volleyball gespillt. D'Partië ginn alleguer op RTL.lu am Livestream iwwerdroen.

Vun en Donneschdeg bis en Sonndeg spillt d'Härennationalekipp am Volleyball hir Retourmatcher an der Silverleague am Gymnase vun der Coque. Lass geet et en Donneschdeg den Owend um 20 Auer géint Kroatien. En Samschdeg steet dann de Match géint Ungarn an en Sonndeg d'Partie géint Éisträich virun der Dier.

Lëtzebuerg ass als Underdog an d'European Silverleague gaangen. Esou gouf et dann och dräi Néierlagen de leschte Weekend géint Kroatien, Ungarn an Éisträich. Ee Saz konnt d'FLVB-Formatioun bis ewell just gewannen an dat war direkt am éischte Saz an der Optaktpartie géint Kroatien.

Domat sti si och op der leschter Plaz an der Tabell. Déi éischt Plaz ass fir Ungarn, hannert hinne komme Kroatien an Éisträich.

Op Lëtzebuerger Säit fënnt den Ament ee groussen Ëmbroch statt. Vill Stammspiller hunn opgehalen an net mat dobäi ass den aktuell beschte Lëtzebuerger Volleyballspiller Kamil Rychlicki, allerdéngs konnte sech déi nei jonk Spiller an de leschte Matcher positiv an Evidenz setzen.

D'Damme starten e Freideg an d'Silverleague

Vun e Freideg bis e Sonndeg spillen dann d'Lëtzebuerger Dammen hir Allersmatcher an der Silverleague heiheem géint Slowenien, Israel an Éisträich. E Freideg geet et géint Slowenien. E Samschdeg steet de Match géint Israel an en Sonndeg d'Partie géint Éisträich um Programm.

Fir d'Lëtzebuerger Dammen ass de Start bei der Silverleague eng Première. Fir vill jonk Spillerinnen ass et och den Debut op der internationaler Bün. Et bleift ofzewaarden, wéi gutt de Mix tëschent erfuerenen a jonke Spillerinne fonctionéiere wäert.

D'Retourmatcher gi vum 4. bis de 6.Juni zu Maribor a Slowenien gespillt.

Spectateuren erlaabt

E wichtege Faktor fir d'Lëtzebuerger Dammen an Häre kéinten d'Supporter sinn. Fir all d'Partien am Gymnase vun der Coque sinn 150 Spectateuren zougelooss. Ee Gefill, wat sou munch Spiller a Spillerin villäicht net méi sou richteg kennt.

All d'Matcher am Livestream op RTL.lu



Donneschdeg, 27. Mee vun 20 Auer un

Lëtzebuerg géint Kroatien (Hären)

Freideg, 28. Mee vun 20 Auer un

Lëtzebuerg géint Slowenien (Dammen)

Samschdeg, 29. Mee vu 15 Auer un

Lëtzebuerg géint Israel (Dammen)

Samschdeg, 29. Mee vun 20 Auer un

Lëtzebuerg géint Ungarn (Hären)

Sonndeg, 30. Mee vu 17.30 Auer un

Lëtzebuerg géint Éisträich (Dammen)

Sonndeg, 30. Mee vun 20 Auer un

Lëtzebuerg géint Éisträich (Hären)