D'Tina Welter, dat dëst Joer nach an Däitschland an der 1. Bundesliga bei Göppingen gespillt huet, kënnt nees zréck op Lëtzebuerg.

Wou d'Nationalspillerin no 8 Joer an Däitschland hei zu Lëtzebuerg wäert spillen, ass nach net gewosst. D'Prioritéit bei der fréierer Käerjenger Spillerin läit bei hirem Beruff am Kader vun der Arméi.