Domadder ass et fir Lëtzebuerg déi véiert Néierlag am véierte Match vun der Silverleague.

Fir d'Lëtzebuerger Härennationalekipp am Volleyball gouf et bis ewell dräi Néierlagen an der Silverleague. Géint Kroatien, Ungarn an Éisträich haten d'Lëtzebuerger, déi als Underdog an den Tournoi gestart sinn, keng Chance.

En Donneschdeg den Owend stoung fir d'FLVB-Hären am Gymnase vun der Coque deen éischte Retourmatch um Programm. De Géigner war Kroatien. An och heiheem konnten eis beschte Volleyballspiller net fir eng Iwwerraschung suergen. An dräi Sätz an deels ganz kloer, 25:19, 25:16 a 25:17, huet sech Kroatien duerchgesat. Esou bleift Lëtzebuerg ouni Victoire aus véier Matcher op der leschter Plaz am Grupp B vun der Silverleague. Hei Leit Ungarn mat 4 Victoiren an 11 Punkte viru Kroatien mat 3 Victoiren an 9 Punkten. Drëtten ass Éisträich mat enger Victoire a 5 Punkten.

Op RTL.lu kënnt Dir d'Matcher vun de Lëtzebuerger Hären an Damme bis e Sonndeg all am Livestream kucken.

De Programm am Iwwerbléck

Freideg, 28. Mee vun 17.30 Auer un

Lëtzebuerg géint Slowenien (Dammen)

Samschdeg, 29. Mee vu 15 Auer un

Lëtzebuerg géint Israel (Dammen) Samschdeg, 29. Mee vun 20 Auer un

Lëtzebuerg géint Ungarn (Hären)

Sonndeg, 30. Mee vu 17.30 Auer un

Lëtzebuerg géint Éisträich (Dammen)

Sonndeg, 30. Mee vun 20 Auer un

Lëtzebuerg géint Éisträich (Hären)