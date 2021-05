Mat 0:3 ass et och fir d'Lëtzebuerger Dammen déi éischten Néierlag am éischte Match vun der Silverleague.

Dobäi hu si sech kloer misste an dräi Sätz géint Slowenien geschloe ginn, dat mat 14:25, 13:25 an 16:25. Fir Slowenien, déi aktuell Gruppenéischte sinn, war et déi zweete Victoire am zweete Match. Éisträich steet aktuell op Plaz 2 mat enger Victoire an enger Néierlag an Israel huet, wéi och Lëtzebuerg, ee Match gespillt an dee verluer.

D'Consigne vum Trainer goufen zwar agehalen, dat ass géint esou ee staarke Géigner net duergaangen fir d'Cindy Schneider an hir Matspillerinnen.

Mir hu probéiert dat ëmzesetzen, wat den Trainer eis virginn huet. Mir hunn an der Defense gekämpft, um Service hu mir probéiert, Drock ze maachen. Et geet ëmmer besser. Méi géint esou eng Ekipp hu mir eng gutt Leeschtung bruecht. An deene laange Ballwiessele si si déi, déi zum Schluss de Punkt maachen an de Ball op de Buedem bréngen an net mir.

Op RTL.lu kënnt Dir d'Matcher vun de Lëtzebuerger Hären an Damme bis e Sonndeg all am Livestream kucken.

De Programm am Iwwerbléck



Samschdeg, 29. Mee vu 15 Auer un

Lëtzebuerg géint Israel (Dammen) Samschdeg, 29. Mee vun 20 Auer un

Lëtzebuerg géint Ungarn (Hären)

Sonndeg, 30. Mee vu 17.30 Auer un

Lëtzebuerg géint Éisträich (Dammen)

Sonndeg, 30. Mee vun 20 Auer un

Lëtzebuerg géint Éisträich (Hären)