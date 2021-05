D'FLVB-Formatioun huet sech e Samschdeg de Mëtteg misse mat 23:25, 19:25 an 22:25 géint Israel geschloe ginn.

An der Silverleague am Volleyball huet d'Lëtzebuerger Dammennationalekipp och hire zweete Partie verluer. Fir d'FLVB-Formatioun gouf et e Samschdeg am Gymnase vun der Coque eng 0:3-Defaite géint Israel. D'Lëtzebuergerinnen hunn iwwer wäit Strecke gutt mam Géigner matgehalen, ma um Enn konnte si sech kee Saz sécheren an hunn dës misse mat 23:25, 19:25 an 22:25 ofginn.

E Samschdeg den Owend um 20 Auer spillen d'Lëtzebuerger Häre géint Ungarn. Dës Partie kënnt Dir och nees am Livestream op RTL.lu suivéieren.