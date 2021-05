E Sonndeg gouf et iwwerdeems fir d'Lëtzebuerger Damme géint Éisträich déi drëtt Néierlag am drëtte Match.

An der Silverleague am Volleyball huet d'Lëtzebuerger Härennationalekipp e Sonndeg den Owend eng staark Leeschtung géint Éisträich gewisen. D'FLVB-Hären, déi als kloren Underdog a mat ville jonke Spiller an der Silverleague ugetruede sinn, konnte sech um Enn mat 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) behaapten. Fir Braas a Co ass et am sechste Match déi éischte Victoire.

Fir d'Lëtzebuerger Hären ass d'Aventure an der Silverleague eriwwer. Si sinn an hirem Grupp déi Lescht ginn. Ungarn a Kroatien sinn eng Ronn weider.

D'Lëtzebuerger Damme waren e Sonndeg och am Asaz. Fir si gouf et am drëtte Match déi drëtten Defaite. Mat 0:3 (19:25, 19:25 an 13:25) huet ee sech misse géint Éisträich geschloe ginn.