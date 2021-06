Am Kader vun der "Women’s EHF EURO 2022 Qualifiers Round 1", krut Lëtzebuerg et den Donneschdeg den Owend mat Portugal ze dinn.

En Donneschdeg hu si zu Pristina am Kosovo den éischte vun 3 EM-Qualifikatiounsmatcher gespillt.

D'Lëtzebuerger Dammen hunn an der Ufanksphas vum Match dann och gutt matgehalen a bis zum Stand vu 6:6 war et en ausgeglachene Match. Deen Ament hunn d'Dammen aus Portugal awer opgedréint an hunn e staarke Laf realiséiert. Um Enn vun der éischter Hallschent louche si du mat 18:10 am Avantage.

An der zweeter Hallschent haten d'FLH-Dammen dunn e ganz schwéiere Stand. Portugal stoung an der Defense ganz kompakt a konnt ëmmer nees Konterattacke lafen. Um Enn verléiert Lëtzebuerg dann awer kloer an däitlech mat 14:38.

E Freideg an e Samschdeg spille si dann nach géint de Kosovo an Zypern, och déi Matcher kënnt Dir op RTL.lu am Livestream suivéieren.

Hei de weidere Programm

Freideg, 4. Juni:

19:30: Lëtzebuerg vs Kosovo (ouni Kommentar)

Samschdeg, 5. Juni:

17:00: Lëtzebuerg vs Zypern (ouni Kommentar)