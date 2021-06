Mat 0:3 ass et fir d'Lëtzebuerger Dammen eng weider Néierlag an der Volleyball Silverleague.

E Freideg den Owend huet d'Lëtzebuerger Volleyball-Dammennationalekipp géint Éisträich hire véierte Match an der Silverleague gespillt.

No dräi Néierlagen huet d'FLVB-Formatioun och hire véierte Match verluer an dat mat 15:25, 14:25 an 20:25 géint Éisträich.

D'Lëtzebuergerinnen hunn elo nach zwee Matcher an der Silverleague ze spillen. E Samschdeg den Owend um 20 Auer heescht de Géigner Slowenien an e Sonndeg um 17 Auer geet et nach am leschte Match géint Israel. D'Matcher ginn alleguer zu Maribor a Slowenien gespillt.