E Freideg hu sech d'Lëtzebuerger Damme misse mat 27:33 géint de Kosovo geschloe ginn.

No der Defaite en Donneschdeg géint Portugal stoung e Freideg den Owend schonn deen nächste Match fir d'Lëtzebuerger Dammennationalekipp am Kader vun der 1. Ronn vun der EM-Qualifikatioun um Programm.

An den éischte Minutte waren et d'Spillerinnen aus dem Kosovo, déi dee bessere Start op hirer Säit haten. No gutt 4 Minutte konnte si mat 3:0 a Féierung goen. Vu Lëtzebuerger Säit aus war et mam Wirtz sengem 1. Gol de Versuch opzehuelen. Dëst ass hinnen allerdéngs net gelongen. No enger Spillzäit vu 16 Minutte louche si 3:10 am Réckstand. Dunn hunn d'Lëtzebuergerinnen nees besser an de Match fonnt. Beim Score vu 16:9 fir de Kosovo ass et an d'Paus gaangen.

Och an den zweeten 30 Minutte konnten d'Géignerinnen hire Virsprong weiderhin ausbauen an hu sech mat 33:27 géint d'Lëtzebuerger Damme behaapt.

E Samschdeg spillen d'Lëtzebuergerinnen dann nach um 17 Auer géint Zypern. Och dës Partie kënnt Dir am Livestream op RTL.lu suivéieren.