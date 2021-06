No enger ausgeglachener éischter Hallschent ass et fir d'Lëtzebuerger Dammen um Enn eng knapps 21:19-Defaite am leschten EM-Qualifikatiounsmatch ginn.

Zu Pristina war e Samschdeg d'Lëtzebuerger Handballnationalekipp vun den Dammen nach eng leschte Kéier bei der EM-Qualifikatioun am Asaz. Am Match géint Zypern gouf et um Enn eng 21:19-Defaite.

Béid Ekippen hu sech an der éischter Hallschent näischt huele gelooss a sou ass et mat engem 9:9-Remis no 30 Minutten an d'Paus gaangen. Duerno hat Zypern dann eng immens staark Phas erwëscht, no där Lëtzebuerg de Réckstand net méi ophuele konnt. Duerch déi drëtt Defaite am drëtte Match stinn d'Lëtzebuerger Dammen zum Schluss op der leschter Tabelleplaz am Grupp 1. Déi 1. Plaz konnt sech d'Ekipp vu Spuenien sécheren.