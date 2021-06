An der Partie géint Slowenien huet d'FLVB-Formatioun no 14:25, 19:25 an 13:25 mat 0:3 de Kierzere gezunn.

E Freideg den Owend gouf et fir d'Lëtzebuerger Damme schonn eng 0:3-Defaite géint Éisträich. Ma och e Samschdeg ass et zu Maribor géint Slowenien näischt ze huele ginn. Duerch e 14:25, 19:25 an 13:25 ass de Match no 3 Sätz mat enger weiderer klorer Defaite op en Enn gaangen. Am leschte Match vun der Silverleague geet et fir Lëtzebuerg dann e Sonndeg um 17.00 Auer nach géint Israel.