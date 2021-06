De Lëtzebuerger huet an Italien en neie Veräin fonnt, nodeems et mat Lube an dëser Saison den Doublé gouf.

Zanter der Arrivée vum neie Superstar Ivan Zaytsev, deen op der selwechter Positioun spillt, stoung d'Zukunft vum Kamil Rychlicki bei Lube Civitanova nach an de Stären. Elo steet fest, datt de 24 Joer ale Lëtzebuerger vun der nächster Saison u fir de Konkurrent aus Perugia opleeft. De Kamil Rychlicki konnt dës Saison nieft dem Championstitel och d'Victoire an der Champions League feieren a war dobäi ee vun de Schlësselspiller an der Ekipp.