Vum 3. bis de 5. Juni war d'Lëtzebuerger Dammen-Handballnationalekipp am Kader vun der Prequalifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2022 am Asaz.

Dëse Mini-Tournoi huet Portugal gewonnen a Lëtzebuerg ass Leschte ginn. De Bilan ass deemno net immens positiv.

Bilan Dammennationalekipp/Reportage Gilles Tricca

D'Lëtzebuerger Delegatioun war mat groussen Ambitiounen an de Kosovo gereest. Um Enn sinn d'Rout Léiwinnen awer enttäuscht nees heemkomm. Déi 3 Matcher, déi um Programm stoungen, sinn nämlech all verluer gaangen. Fir den Optakt gouf et géint de Favorit Portugal näischt ze radetten, déi héich 14:38-Néierlag huet och d'Euphorie am Grupp ganz séier gebremst.

Am zweete Match géint de Kosovo hat ee sech op eng méi serréiert Partie agestallt, mee wann een 9 technesch Feeler mécht, dann ass et och schwéier, do matzehalen an esou ass dës Partie mat 27:33 verluer gaangen. Kämpfen a gutt verdeedegen, geet dann och net duer.

Géint Zypern war et phaseweis eng Partie op Aenhéicht. An der Paus stoung et 9:9 gläich mee nom Säitewiessel hunn d'Lëtzebuergerinne wärend 12 Minutte kee Gol markéiert an d'Zypriotinnen der awer 7. No 60 Minutte stoung 19:21. Et war sécher méi dran, mee wann ee bei 41 Schëss nëmmen 19 Mol de Gol trëfft, da brauch ee sech net ze wonneren, als Verléierer vum Terrain ze goen.

Den Teammanager Carlo Zeimetz huet awer och Positives bei dësem Tournoi gesinn.

Eppes kann een den Dammen net virwerfen, dat ass hiren onermiddlechen Asaz a Wëllen, mee spilleresch ass awer nach vill Loft no uewen a virun allem ass den Ugrëff e grousse Chantier.

Ee vun de Piliere vum Neesopbau, an zwar d'Jill Zeimetz, wäert an Zukunft awer net méi hëllefen. E Samschdeg huet d'Meedche vum Teammanager nämlech d'Schong un de berüümten Nol gehaangen.