Um Mëttwoch ass et d'Nouvelle, dass den Trainer vun der Dammenekipp Laurent Melchior, grad ewéi seng 2 Meedercher Lily a Laura den HB Bieles verloossen.

Si hätten eng Offer aus engem anere Veräin ugeholl. Deemno géif sech de Veräin elo kuerzfristeg an enger schwéierer Phas befannen, well se sech op d'Sich no engem neien Trainer musse maachen, an och nach 2 Spillerinne mussen ersetzen.

PDF: Pressecommuniqué vum HB Bieles