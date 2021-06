No weideren 3 Néierlage war d‘Enttäuschung am Camp vun de Lëtzebuerger natierlech grouss, mee et ginn awer och positiv Aspekter.

Nodeems d’Härenationalekipp am Volleyball viru knapp 2 Wochen hir Silverleague-Saison 2021 mat enger Victoire ofschléisse konnt, wollten d'Damme ronderëm hir Kapitänin Isabelle Frisch beim Tournoi zu Maribor och en éischte Succès feieren. No weideren 3 Néierlage war d‘Enttäuschung am Camp vun de Lëtzebuerger natierlech grouss, mee et ginn awer och positiv Aspekter.

Réckbléck op d'Silverleague / Reportage Marc Burelbach

2019 hunn d‘Lëtzebuergerinnen an der Small Countries Division dominéiert. Am Januar 2020 beim Novotelcup goufen et och 3 Victoiren an 3 Matcher. Deemno war et logesch, fir den nächste Schratt ze goen a méi eng héichklasseg Kompetitioun ze spillen, och wann d‘Spillerinne selwer sech dat Uganks net zougetraut haten:

"D’lescht Joer hu mer jo och als Ekipp decidéiert, fir keng Silverleague ze spillen, well mer eis nach net prett gespuert hunn, mee ech muss awer soen, datt ech do enges Bessere beléiert gi sinn an dat ech wierklech fannen, datt d‘Nationalekipp um richtege Wee ass. Dat ass natierlech einfach soen no 6 Defaiten, mee ech gesinn awer d‘Evolutioun elo schonn iwwert méi eng laang Zäit an ech sinn einfach voll der Meenung, datt an där ganz jonker Ekipp nach ganz vill Potenzial stécht."

Mat 33 Joer zielt d‘Isabelle Frisch mat Ofstand zu den erfuerenste Spillerinnen an der Dammennationalekipp. No 6 0:3-Néierlagen an der Silverleague hänkt d‘Lénkshännerin hiren Nationalekippstrikot elo un den Nol. D‘Isabelle Frisch kann dëse Resultater awer och Positives ofgewannen.

"Eleng dat wat mer alles gemaach hunn, dass eeben och verschidde Sätz ganz enk waren. Datt mer och vill Luef vun deenen aneren Trainere kritt hunn, déi vläicht am Ufank arrogant erakomm sinn a gesot hunn „do kënnt kleng Lëtzebuerg, géint déi hu mer sécher keng Problemer“, an awer, géint déi 3 Ekippen hu mer Deels ganz gutt matgehalen. Natierlech si mer déi Matcher op deem Niveau net esou gewinnt, mee ech muss soen, datt ech mer eigentlech net esou positiv virgestallt hätt."

An de leschte 17 Joer stoung d‘Isabelle Frisch 120 Mol fir d'Nationalekipp um Terrain an hält domat de Rekord bei den Dammen. Elo ass d’Zäit komm, fir e bësse méi lues ze trëppelen, an deene Jonke Plaz ze maachen.

"Et war ganz sécher keng einfach Decisioun, no esou ville Joren Nationalekipp. Ech hu ganz fréi ugefaangen an enger Ekipp wou gutt agespillt war an et huet mer awer direkt mega Spaass gemaach an ech wollt dat och seriö maachen. Jo, an iergendwann zielt ee selwer zu de méi ale Spillerinnen, an ech konnt mir einfach ni virstellen, radikal ganz opzehalen, Club an Nationalekipp, an aus dem Grond, ass elo e gudde Moment, fir e bësse méi kuerz ze trieden a net méi de ganzen Dag un den Training ze denken, quasi keen Dag fräi hunn ouni Volleyball. An ech gesinn och einfach vill Potenzial an deene Jonken an ech denken, datt se lo um Punkt sinn, datt se dat och eleng kënne maachen.

Wann een esou laang dobäi ass, huet ee Villes erlieft. Do fält et dem Isabelle Frisch schwéier eppes erauszehiewen.

"Ech denken do zum Beispill un de Match virun e puer Joer um Novotelcup, wou mer géint Norwegen gespillt hunn, si hate Matchball a mir hunn de Saz gedréint an herno och de Match mat 3:2 gewonnen. Da gëtt et Saachen ewéi d‘Spiller vun de klenge Länner, déi sécher wäerte feelen, wou ëmmer eng mega Ambiance ass an och Kontakter mat anere Sportaarten ze kréien. Dann och einfach déi vill Reesen, wou mer zesumme gelaacht an och gekrasch hunn, dat sinn einfach super Erënnerungen."

D‘Kapitel Nationalekipp mécht d‘Isabelle Frisch elo emol zou. Dem Lëtzebuerger Volleyball bleift d‘Léierin awer nach erhalen a wëll beim Vizechampion VC Mamer nach emol ugräifen.