Am nationalen Handball gëtt et e Verloscht fir den HC Bierchem, an eng Verstäerkung fir den Handball Esch.

De Champion huet en Dënshcdeg matgedeelt, datt den Tun Biel vun deene Réiserbänner an d'Minettemetropol wiesselt. De 26 Joer ale Biel ass eng riets Band a gouf zu Bierchem forméiert.