E Freideg huet den DT Berbuerg de Wiessel offiziellt matgedeelt.

De Luka Mladenovic ass aktuell d'Nummer 8 an der aktueller nationaler Ranglëscht an d'Nummer 213 an der Weltranglëscht.

Den 22 Joer ale Lëtzebuerger wäert net fir den DT Berbuerg am Ekippechampionnat untrieden. Allerdéngs spillt hien déi national individuell Kompetitiounen am Trikot vu Berbuerg.

PDF: Schreiwes DT Berbuerg