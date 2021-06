Direkt 6 Lëtzebuerger si vun dësem Dënschdeg un zu Warschau op der Europameeschterschaft am Dëschtennis mat derbäi.

D'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte stinn direkt am Haapttableau. Ma d'Tessy Gonderinger, d'Ariel Barbosa, den Eric Glod an de Luka Mladenovic musse fir d'éischt duerch d'Qualifikatioun, déi en Dënschdeg respektiv och nach e Mëttwoch gespillt gëtt.