Aktuell sinn déi bescht Lëtzebuerg Dëschtennisspiller an -spillerinne bei der Eenzel-EM zu Warschau a Polen am Asaz.

Am Dëschtennis si bei der Eenzel-EM zu Warschau a Polen en Donneschdeg dräi Lëtzebuerger am Haapttableau an der Ronn vun de beschte 64 gefuerdert.

De Luka Mladenovic kritt et hei mam Éisträicher Robert Gardos ze dinn. D'Ni Xia Lian steet der Tschechin Katerina Tomanovska géintiwwer an d'Sarah de Nutte der Polin Katarzyna Grzybowska.

Am gemëschten Dubbel stinn d'Sarah de Nutte an den Eric Glod iwwerdeems an den Aachtelsfinallen. Si hu sech mat 3:1 géint de slowakeschen Duo Zelinska/Kukulkova behaapt. An der nächster Ronn kréie si et mat der Koppel Gauzy/Prithika Pavade aus Frankräich ze dinn. Den Out war et iwwerdeems fir de Luka Mladenovic an d'Ni Xia Lian.