Op der Europameeschterschaft am Dëschtennis zu Warschau a Polen leeft et gutt fir d´Ni Xia Lian an d´Sarah de Nutte.

Den Dubbel steet nämlech, no enger 3:1-Victoire géint eng ungaresch Koppel, an de Véierelsfinallen. Am Tour vun de leschte 8 Dubbele spillen d'Lëtzebuergerinnen e Samschdeg géint eng Koppel aus Däitschland.