E Samschdeg de Moien huet sech de Lëtzebuerger Duo misse géint déi däitsch Spillerinne Petrissa Solja a Shan Xiaon geschloe ginn.

D'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte hunn e Samschdeg de Moien op der Europameeschterschaft am Dëschtennis eng staark Leeschtung an de Véierelsfinalle vum Dubbel gewisen. Um Enn hunn d'Lëtzebuergerinne mat 2:3 géint d'Petrissa Solja an d'Shan Xiaon aus Däitschland verluer.

An den 1/8-Finalle vum Eenzel war et dann och den Out vum Sarah de Nutte. D'Lëtzebuergerin huet mat 0:4 géint d'Shan Xiaon de Kierzere gezunn. Fir d'Ni Xia Lian ass d'EM och eriwwer. Si huet mat 4:2 géint d'Margaryta Pesotska aus der Ukrain verluer.

PDF: Schreiwes vun der FLTT (1)

PDF: Schreiwes vun der FLTT (2)