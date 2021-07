Zu Jonglënster gouf um Méindeg d’Presidentin Norma Zambon am Kader vun der Generalversammlung fir e weidert Mandat confirméiert.

Donieft gouf annoncéiert, datt d’FLVB de Veräiner mat enger Enveloppe vun insgesamt 17 000 EUR ënnert d’Äerm gräift.

An den approuvéierte Rapporte war ze liesen, datt et nees en neie Rekord bei den aktive Lizenze gëtt, d’Demande gestallt gëtt, fir mat de Nationalekippen an Zukunft an der MEVZA Associatioun matzespillen an d’Kontrakter vun den Nationaltrainer Herman Vleminckx-Huybens a Pompiliu Dascalu verlängert goufen.