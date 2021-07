E Samschdeg waren déi national Meeschterschaften am Beachvolleyball zu Lëntgen.

Neie Champion am Beachvolleyball bei den Hären ass d‘Koppel Kolacny/Freidenfels, déi sech an der Finall mat 21:19 an 21:18 géint den Duo Weber/Cloot behaapte konnten.