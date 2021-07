Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Olympia-Preview Sarah de Nutte/Reportage Jeff Kettenmeyer

E Freideg ass den Optakt vun den olympesche Summerspiller zu Tokio. Am Virfeld dovun hu mir eng Serie iwwert déi 12 Sportler, déi Lëtzebuerg wäerten a Japan vertrieden. Fir d'Sarah de Nutte ass et eng Premiere.

Et ass déi éischte Kéier an der Geschicht vum Lëtzebuerger Dëschtennis, datt zwou Spillerinnen op Olympesche Spiller dobäi sinn. Nieft dem Ni Xia Lian ass et nämlech dës Kéier och d'Sarah de Nutte. An et muss ee ganz kloer soen, datt dës Participatioun méi wéi verdéngt ass.

Déi 28 Joer al Spillerin, déi den Ament a Frankräich aktiv ass, huet sech iwwert déi lescht Jore konstant weiderentwéckelt an och op der leschter EM iwwerzeegt.

Tokio gëtt deemno Neiland fir d'Sarah de Nutte, ma déi lescht Erënnerungen u Japan si guer net sou schlecht.

D'Sarah de Nutte huet e Méindeg déi éischte Kéier an der Hal zu Tokio trainéiert. Den Optakt vun hirer Kompetitioun ass e Samschdeg.