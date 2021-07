Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Serie Olympia-Sportler Ni Xia Lian / Rep. Jeff Kettenmeyer

Eigentlech muss een awer Ni Xia Lian dem Public net méi richteg virstellen, well si zanter Joren am Lëtzebuerger Fraesport eng féierend Roll spillt. Et ass schwéier, een ze fannen, deen iwwert Ni Xia Lian eppes Negatives ze soen huet. Meeschtens gutt gelaunt, nieft dem Terrain sympathesch an an hirem Sport, dem Dëschtennis, einfach richteg gutt.

An Tëschenzäit ass si 58 Joer jonk an et huet een den Androck, datt a punkto Niveau wierklech net vill verluer gaangen ass.

Ni Xia Lian huet hir 5. Participatioun op Olympesche Spiller schonn zanter den Europa Spiller zu Minsk 2019 an der Täsch. Deemools gouf et sensationell Bronze an eben den Ticket fir op Tokio dëst Joer.

Déi aktuell Nummer 42 op der Welt huet eis am RTL Interview verroden, datt fir si de Réckhalt extrem wichteg ass, an datt den Alter jo eigentlech just eng Zuel ass.