En Dënschdeg war zu Wien d'Auslousung vum EHF European Cup am Handball.

An der 2. Ronn kritt den HC Bierchem et den 16. an den 23. Oktober mat RK Partizan Belgrad aus Serbien ze dinn. Den Handball Esch ass an der 2. Ronn géint Odesa aus der Ukrain gefuerdert.

Den HB Diddeleng spillt am 1. Tour géint Raimond Sassari aus Italien, wärend de Géigner vum HB Käerjeng KH Vellaznimi aus dem Kosovo ass. Déi éischt Ronn gëtt um Weekend vum 11. an 12. September gespillt, d'Retourmatcher sinn eng Woch drop.