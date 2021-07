D'Handballnationalspillerin, déi déi lescht Saison nach an der däitscher Bundesliga gespillt huet, huet fir 2 Joer beim HB Käerjeng ënnerschriwwen.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Den Handball Käerjeng ass frou de Retour vum Tina Welter zeréck a säi Stammveräin z'annoncéieren.

Déi 28jähreg, hat um Enn vun der Saison 2020-2021 decidéiert fir hirer Karriär als professionell Handballspillerin (leschte Veräin Frisch Auf Göppingen) en Enn ze setzen. Si well sech elo op hir Karriär bei der Lëtzebuerger Arméi konzentréieren.

D'Tina huet entscheet fir Handball zu Lëtzebuerg an deem Veräin weiderzespillen an deem si grouss ginn ass, an deen si 2013 a Richtung Däitschland verlooss hat, dem HBK.

D'Tina huet e Kontrakt op 2 Saisonen zu Käerjeng ënnerschriwwen.

Den HBK wënscht dem Tina "Bonne Chance" fir seng weider Karriär, a freet sech nach op vill flott Matcher an sengem neien/ale Veräin.