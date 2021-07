D'Lëtzebuergerin huet sech am Eenzel misse mat 3:4 géint d'Bulgarin Polina Trivonova geschloe ginn.

Batter Defaite fir d'Sarah De Nutte (Weltranglëscht 74) bei hirer Première op den Olympesche Summerspiller zu Tokio. Déi 28 Joer al Dëschtennisspillerin huet sech e Samschdeg an der 1. Ronn am Eenzel misse mat 3:4 (11:6, 6:11, 11:4, 11:8, 10:12, 9:11 an 8:11) géint d'Bulgarin Polina Trivonova (488) geschloe ginn.

D'Sarah De Nutte louch tëschenzäitlech mat 3:1 an de Sätz a Féierung an hat am 5. Saz e Matchbäll.

E Sonndeg de Moien um 8.30 Auer ass dann déi zweet Lëtzebuergerin am Dëschtennis gefuerdert. D'Ni Xia Lian (42) kritt et an der 2. Ronn mat der 17 Joer aler Shin Yubin (85) aus Korea ze dinn.