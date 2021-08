An der Finall huet sech Frankräich mat 30:25 géint d'Ekipp vum Russeschen Olympesche Comité duerchgesat.

No den Hären hunn och d'Dammen aus Frankräich sech d'Goldmedail am Handball geséchert. D'Franséisinnen hunn e Sonndeg duerch eng 30:25-Victoire (15:13) géint d'Ekipp vum Russeschen Olympesche Comité (ROC) an der Finall zu Tokio hir éischt Olympiavictoire gefeiert an domadder erfollegräich Revanche fir d'Néierlag 2016 zu Rio geholl.

Bronze huet sech wéi schonn 2016 zu Rio a Sydney 2000 den dräifache Weltmeeschter Norwegen geséchert. Si hunn däitlech mat 36:19 (19:7) géint Schweden gewonnen.