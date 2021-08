Lëtzebuerg spillt an der WM-Qualifikatioun géint Lettland, Italien an d'Färöer Inselen. An der EM-Relegatiounsronn heescht de Géigner Belsch.

Zu Wien an Éisträich war en Donneschden den Tirage vun de Qualifikatioune fir d'Welt- an Europameeschterschaft am Handball. An der Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2023 spillt d'Nationalekipp an engem Grupp géint Lettland, Italien an d‘Färöer Inselen. An der Relegatiounsronn fir d'Europameeschterschaft 2024 spillen d'FLH-Häre géint d'Belsch.