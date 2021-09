E Mëttwoch den Owend war zu Mënsbech de Season-Opening am Handball.

Déi bescht Spiller vun der leschter Saison goufen hei ermëttelt. MVP bei den Dammen ass d'Alina Molkova vun Dikrech, wat elo an Däitschland an déi 1. Bundesliga wiesselt. Bei den Hären ass den Ariel Pietrasik den MVP. Hie spillt elo an der Schwäiz op héchstem Niveau.



Donieft gouf dann och den éischten Tour vun der Coupe de Luxembourg gezunn.

Bei den Hären sinn et d'Dueller vun den Aachtelsfinallen:

© FLH

Bei den Damme sinn et d'Véierelsfinallen:

© FLH

Den éischten Tour vun der Coupe ass fir de Weekend vum 16./17. Oktober programméiert.