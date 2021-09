Dëse Weekend fänkt am Handball de Championnat un. Zejoert sinn déi Escher Champion ginn, den HC Bierchem hat d'Coupe gewonnen.

Dës zwou Ekippe wëllen och dës Saison ganz uewe matspillen. Eng gutt Roll wäerten awer och d'Red Boys Déifferdeng, den HB Käerjeng an den HB Diddeleng spillen.

D'Haaptfavoritte schéngen um Pabeier Esch an Déifferdeng ze sinn. De Serge Olmo bréngt eis déi Ekippen e bësse méi no, déi zejoert an den Top 5 waren.

Handball-Championnat: Virschau vum Serge Olmo

Den Handball Esch wäert nees als Favorit an d'Saison starten. Et ass punkto Spillermaterial net ganz vill an der Minettemetropole geschitt, allerdéngs sëtzt mam Danijel Grgic en neie Mann op der Trainerbänk.

Fir den Tom Krier bréngt den neien Trainer och en neien Elan an d'Ekipp.

"E jonken Trainer, engagéiert, wou e bëssen eng aner Philosophie an d'Spill bréngt. All déi Faveuren, wou hien eis déi lescht 2 Méint gemaach huet Punkto Spaass, wou mir emol eppes drénke gaange sinn zesummen, dat war wierklech super."

Den Handball Esch huet de leschte Weekend am Supercup géint Bierchem verluer. Et ass och zu Bierchem en neie Mann op der Trainerbänk an zwar den Dejan Gajic.

Punkto Spiller muss virun allem de Verloscht vum Ariel Pietrasik kompenséiert ginn, wat guer net evident wäert sinn. Hien ass den MVP vun der leschter Saison.

De Ben Weyer wëll fir seng Ekipp net ze vill héich Ziler setzen: "Et ass effektiv elo manner Pressioun do, datt ee gewanne muss. Wann een de Kader kuckt, wann ee mam leschte Joer vergläicht, dann ass vläicht effektiv net méi déi selwecht Qualitéit am Kader."

D'Red Boys Déifferdeng hu ganz gutt rekrutéiert an hunn um Pabeier dee vläicht beschte Kader. Ënner anerem ass elo den Nationalgolkipp Chris Auger am Gol. Donieft gouf mat engem staarken Auslännertrio de Kader qualitativ a quantitativ verstäerkt.

Och zu Déifferdeng gëtt et mam Sandor Rac en neien Trainer. Den Dan Scheid weess, datt d'Potential do ass, fir no laanger Zäit de Championstitel ze gewannen.

"Ech mengen, mir hunn dëst Joer en Trainer an eise Reien, deen d'Lëtzebuerger Land kennt. Mir hu Spiller bäikritt mat relativ vill Erfarung. Vun der Zuel hier si mir ongeféier d'selwecht opgestallt wéi d'lescht Joer."

Déi Käerjenger an déi Diddelenger hunn dee selwechten Trainer wéi d'lescht Saison. Beim HB Diddeleng ass et den Nationaltrainer Nikola Malesevic, deen och dëst Joer wäert probéieren, senge jonken Elementer ëmmer méi Wichtegkeet ze ginn.

De Kader ass bal zu 100 Prozent dee selwechte bliwwen. Beim HB Käerjeng ginn et puer nei Spiller an d'Ambitioune si mat Recht relativ grouss. Nieft 2 Neier aus Direktioun Déifferdeng gouf och de portugisesche Réckraumspiller Elledy Semedo engagéiert.

Déi Käerjenger spillen de Weekend Coupe d'Europe géint eng Formatioun aus dem Kosovo a fänken hir Saison op nationalem Plang deemno méi spéit un.