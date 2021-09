Rëmeleng ass nei dobäi a Schëffleng an de Standard hunn en neie Mann op der Bänk sëtzen.

Handball Virschau / Reportage Gilles Tricca

Mat Rëmeleng spillt dës Saison eng nei Formatioun an der héchster Divisioun. No 30 Joer an den ënneschten Divisioune sinn déi Rëmelenger nees bei der Elite mat derbäi. D'Primärzil ass natierlech sech elo do z'etabléieren an dofir goufe jonk an hongreg Spiller rekrutéiert. Schued just, dat de wichtegste Mann vu leschter Saison Zoran Radojevic nees zeréck op Käerjeng ass. Den Trainer Luc Paquet bleift trotzdeem positiv.

Mir hunn dëst Joer vill jonk Spiller, wou mir mat derbäi geholl hunn, wéi den Denis Della Schiava vun Diddeleng an och e Julien Claus, wou mir ausgeléint hunn an d'Gebrieder Pavlovic. Natierlech ass et sauer, de Zoran verluer ze hunn.

Zwou Ekippe fänken d'Saison mat engem neien Trainer un: Schëffleng an de Standard. Déi Schëfflenger wäerte grad ewéi d'lescht Saison probéieren, d'Klass ze halen mat ënner aneren dem Gil Mihnjak, wou de Réckraum verstäerke soll, mä virun allem gëtt sech mam Alex Kuhfeld, dem neien Trainer, en nei Dynamik erhofft.

Beim Stater Veräin dem Standard gouf et och Wiessel um Trainerstull. De Martin Hummel huet elo dat sportlecht Soen a versicht nees eng kompetitiv Ekipp op Been ze stellen. Eng hallef Dosen nei Gesiichter sinn am Kader mam Titel-Play-Off am Viséier.

Déi zwee nërdlechst Veräiner Miersch an Dikrech gi mat ënnerschiddlechen Ambitiounen an d'Saison. Beim Chev gouf just e Goalkeeper als Verstäerkung geholl an fir de Rescht gëtt op d'Jugend gebaut. Deemno versichen déi Dikrecher als éischt emol sech an der ieweschter Divisioun ze halen. Déi Mierscher viséieren awer ganz kloer den Titel-Play-Off un. De routinéierte Joe Faber ass och zouversiichtlech, eng zweet Saison noenee mindestens op déi sechst Plaz ze kommen.

Mir hunn op jiddefalls zu Miersch dëst Joer en interessanten Kader, mir hunn 3 bis 4 wichteg Spiller bäikritt, déi ganz kloer gutt dinn, mir hunn e Werfer kritt, deen ons d'lescht Joer gefeelt huet, mir hunn e kapverdianesche Nationalspiller kritt, en plus ass de Kader vill méi breet ginn, och vun der Qualitéit hir. Also mir si bereet, eppes mat dem Kader z'erreechen an ech denken, dat mir et och muss maachen.

Ob Miersch oder en anere Veräin et an de ieweschte Play-Off packt, gi mir vun e Samschdeg u gewuer.