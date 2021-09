E Samschdeg ass jo den Optakt am nationalen Handball-Championnat. Eng Ekipp ass awer och schonn dëse Weekend um internationale Plang am Asaz.

Dat sinn déi Käerjenger Hären an dat am Kader vum 1. Tour am EHF-European Cup. Géigner ass Vellaznimi aus dem Kosovo. A priori eng léisbar Aufgab fir de Lëtzebuerger Vertrieder, wann de Käerjenger Kader komplett ass. Dat ass awer net de Fall, esou den Tommaso Cosanti.

Dobäi kënnt och nach, dass de Buteur vu leschter Saison, de Jacques Tironzelli, wéinst Studien am Ausland en halleft Joer net disponibel ass. Iwwert de Géigner, dee bis elo just 1 Mol de Gewënn vum Kosovo Cup a sengem Palmarès stoen huet, war net vill gewuer ze ginn. Dofir konzentréiert d'Ekipp aus der Brauereistad sech op seng Stäerkten a verléisst sech och op d'Motivatioun vun deenen neie Spiller am Käerjenger Dress wéi de Keeper Hotton oder och nach Jonge wéi Plantin oder Semedo.

Och wann d'Saison eréischt ugeet an d'Ekipp nach net agespillt ass, sinn d'Ambitiounen awer ganz kloer grouss. Déi zwee Matcher ginn um Käerjenger Dribbel gespillt. E Samschdeg um 18 Auer an e Sonndeg um 17 Auer.