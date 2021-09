Um 1. Spilldag huet sech Esch mat 29:27 géint Déifferdeng duerchgesat a Bierchem huet Diddeleng mat 27:26 geklappt.

E Samschdeg den Owend war am Lëtzebuerger Handball-Championnat bei den Hären an den Dammen den Optakt vun der neier Saison.

Härenhandball

De Champion Esch ass mat enger Victoire an déi nei Saison gestart. Am Spëtzematch géint d'Red Boys huet ee sech knapp mat 29:27 (16:15) duerchgesat. Déi Déifferdenger si vun der 15. Minutt un ëmmer nees engem klenge Réckstand hannendru gelaf. Si konnte wuel am Verlaf vum Match ëmmer nees ausgläichen, ma déi Escher hu si net laanschtzéie gelooss. Vun der 40. Minutt u louch d'Lokalekipp dunn a Féierung an huet dëse Virsprong net méi hier ginn.

Spannend war dann och deen anere Spëtztematch tëscht Bierchem an Diddeleng. Dat bessert Enn hat d'Lokalekipp fir sech. Si huet sech mat 27:26 duerchgesat. An der Paus louchen déi Bierchemer mat 16:13 am Avantage.

Keng Problemer hat Miersch zu Rëmeleng. Nodeems d'Gäscht an der Paus scho mat 18:6 a Féierung louchen, konnt ee sech um Enn iwwert eng 31:23-Victoire freeën.

Souverän war och d'Victoire vum Standard zu Schëffleng. No 60 Minutt stoung et 32:20. An der Paus louchen d'Gäscht mat 17:12 a Féierung.

Dammenhandball

De Museldall konnt sech zu Déifferdeng iwwert e knappen 23:20-Succès freeën. An der Paus louchen d'Gäscht mat 11:12 am Réckstand.

An da gouf et nach zwou ganz kloer Victoiren e Samschdeg den Owend. Käerjeng huet Bieles beim 38:8 (21:3) keng Chance gelooss. An Diddeleng huet Esch mat 30:10 (16:6) iwwerrannt.