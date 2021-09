De Weekend war den Optakt am nationalen Ekippechampionnat am Dëschtennis an do gouf et direkt e puer Iwwerraschungen.

Den amtéierende Champion Diddeleng koum de Weekend net iwwer e 4:4 géint den DT Bridder eraus. Op Säit vun Diddeleng war et virun allem de Gilles Michely, deen net seng gewinnte Leeschtung weise konnt, deen huet nämlech seng 2 Matcher verluer. Eenzeg de Zoltan Fejer-Konnerth blouf ongeschloen op Säite vum Titelverdeedeger. Iechternach huet da fir déi zweet Iwwerraschung gesuergt, well d'Ekipp ronderëm de Routinier Traian Ciociu konnt mat 5:3 géint Lénger gewannen. An den anere Partië sinn d'Favoritten hirer Roll gerecht ginn. Esou huet Hueschtert-Folscht mat 5:2 géint Rued gewonnen, Éiter-Waldbriedemes klappt d'Union kloer mat 5:1 an den Houwald wënnt 5:2 géint Berbuerg. PDF: Iechternach - Lénger PDF: Éiter-Waldbriedemes - Union PDF: Berbuerg - Houwald PDF: Diddeleng - Briddel PDF: Hueschtert-Folscht - Rued