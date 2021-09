Um 2. Spilldag am nationalen Dëschtennis-Championnat gouf et eng ganz Partie Iwwerraschungen.

Nodeems de Champion Diddeleng um 1. Spilldag géint de Briddel nëmme 4:4 gespillt hat, gouf et um 2. Spilldag eng Néierlag géint Hueschtert/Foulscht. Mat 3:5 huet ee sech misse geschloe ginn. Bei den Diddelenger huet de Gilles Michely och dëse Weekend seng zwou Partië verluer.

Berbuerg ass dann iwwerraschend net iwwert ee 4:4 um Briddel erauskomm. Beim Briddel konnten de Bjurström an de Rajcic duerch staark Leeschtungen iwwerzeegen an esou de Remis sécheren.

Eng weider Iwwerraschung gouf et tëscht der Union an Iechternach. D'Gäscht sinn no hirem staarken Optrëtt um 1. Spilldag net iwwert ee 4:4-Remis bei der Union erauskomm.

Lénger a Rued hu sech och mat engem 4:4 getrennt. No der Néierlag um éischte Spilldag ass dat och bei Lénger net dee Start an d'Saison, deen ee sech wuel gewënscht hat.

An dann huet nach den Houwald mat 5:2 géint Éiter-Waldbriedemes gewonnen.

