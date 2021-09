En Dënschdeg de Moien hunn d'FLTT-Dammen hiren éischte Match op der Ekippen-EM am Dëschtennis géint Griicheland gespillt an direkt gewonnen.

D'Ni Xia Lian an d'Sarah de Nutte hunn allebéid kee Match verluer an hunn domat fir d'3:1-Victoire gesuergt. Eenzeg d'Tessy Gonderinger hat ee Match verluer. En Donneschdeg spillen d'Lëtzebuergerinnen elo géint Russland a wann een do eng weider Victoire feiere kann, steet een an der Véierelsfinall.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FLTT