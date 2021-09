D'FLTT-Hären hunn en Dënschdeg den Owend eng staark Leeschtung géint de Gruppefavorit gewisen. Si hu sech um Enn awer misse mat 1:3 geschloe ginn.

Op der Ekippen-Europameeschterschaft am Dëschtennis zu Cluj a Rumänien waren d'Lëtzebuerger Hären en Dënschdeg den Owend géint Rumänien gefuerdert. Am Grupp H zielt Rumänien nieft Slowenien zu de Favoritten. D'Lëtzebuerger Hären hunn et awer fäerdeg bruecht, fir de Géigner en Dënschdeg ze iergeren, och wann ee sech um Enn huet misse mat 1:3 geschloe ginn.

Erausgestach huet d'Leeschtung vum Luka Mladenovic (WR 213). De jonke Lëtzebuerger huet et gepackt, fir d'rumänesch Nummer 1 Ovidiu Ionescu (WR 56) ze klappen. Um Enn gouf et een 3:2 (-11, -3, 4, 7,8) fir de Mladenovic.

An der Partie duerno war den Eric Glod (WR 209) och no un enger Iwwerraschung drun. De Lëtzebuerger huet sech dunn awer misse mat 2:3 (-5, 7, -14, 8, -9) géint de Rares Sipos (WR 153) geschloe ginn.

Duerno gouf et nach zwou méi kloer Néierlagen. Den Traian Ciociu (WR 1058) huet mat 0:3 (-8, -8, -5) géint den Hunor Szocs (WR 128) verluer. A fir den Eric Glod gouf et eng 0:3-Néierlag (-5, -8, -9) géint den Ovidiu Ionescu.