De Weekend ass den Optakt vum Volleyball-Championnat bei den Dammen an den Hären.

Virschau Volleyball-Championnat / Rep. Marc Burelbach

Walfer a Stroossen konnten um Enn vun der leschter Saison e weidere Championstitel an hire Palmarès aschreiwen. Dëse Weekend ass den Optakt vun der Saison 21/22 an um Transfertsmarché gouf nees monter zougeschloen. Ob a wéi dat d'Favoritteroll vun den Titelverdeedeger beaflosst, hu mir bäi de concernéierten Ekippen nogefrot.

Ugefaange mat der Residence Walfer. War d'Finall géint de VC Mamer zwar ganz eesäiteg, huet een an den Halleffinalle géint Gym Bouneweeg gemierkt, datt d'Dominanz aus de leschte Joren net méi esou kloer ass. Fir de Walfer-Trainer Ben Angelsberg ass dat e gutt Zeeche fir den Niveau vun der Liga a motivéiert dat och, fir sech selwer weider ze verstäerken.

Jo natierlech, also déi aner schlofen och net a wëllen eis onbedéngt vum Troun stoussen. Bon, fir eis war et wichteg, bei den Transferten eis an der Breed ze verstäerken, well mer och déi lescht Saison mol e bësse Pech mat Verletzungen haten, dofir wollte mer méi flexibel sinn an ech denken, datt dat eis gutt gelongen ass.

Ënnert anerem stinn zwee nei Mëttelblocker souwéi d'Marie Reiterova als zousätzlech Alternativ an der Pass nei am Walfer Kader. Eng Konstant beim Titelverdeedeger ass d'Receptioun ronderëm d'Maryse Welsch. D'Routinière wäert weiderhin hir Erfarung abréngen a fir Stabilitéit suergen. Fir de Libero ginn et zwee grouss Konkurrenten an der Course ëm de Championstitel.

Haaptsächlech mol nees Mamer, si hu sech och an alle Positioune verstäerkt. An och Gym, och wa si elo an engem Frëndschaftsmatch géint eis net esou staark waren, mä do ware mir och net staark, also et mierkt een einfach, datt mer nach am Ufank vun der Saison stinn, an datt et nach e wäite Wee ass bis zum Schluss.

Op dësem Wee kënnen awer och nach Ekippen ewéi den CHEV Dikrech, de VC Stengefort oder de Volley80 Péiteng eng méi oder wéineger grouss Hürd sinn. De Volley Bartreng an de VC Fenteng wäerte wuel kaum eng Roll am Kampf ëm de Playoff ze spillen hunn.

Do gesäit et bäi den Häre schonn anescht aus. Schonn d'lescht Saison war de Kampf ëm de Playoff esou ausgeglach ewéi scho laang net méi. An déi Entwécklung geet weider. Dat gesäit och de Stroossener Coach Massimo Tarantini esou...

Also ech géif soen, datt dëst Joer bei de Männer d'Championnat méi zesummegeréckelt ass. Ufank September um Tournoi zu Luerenzweiler huet ee gutt gesinn, datt bal jiddweree sech gutt verstäerkt huet an ech mengen net, datt een elo ka soen, mir fuere bei d'Ekipp "X" a mir spille mat der zweeter 6 an dat geet esou locker erof, dat kann een dëst Joer sécher net.



De Champion vun zejoert huet seng Departe mat jonke Spiller kompenséiert an huet wuel de komplettste Kader vum Championnat. Ob dat fir de Gilles Braas a seng Co-Ekipieren awer duergeet, fir um Enn nees emol Champion ze ginn, wäert sech da weisen. Dem Schoulmeeschter a fréiere Profi säin Honger op Titelen ass jiddefalls nach net gestëllt.

Nee, also ech hu lo bësse Blutt geleckt. Bon zu Stroossen war d'Zil nach ëmmer Titelen ze gewannen an dat huet sech och net geännert an esou gi mir och dëst Joer an d'Saison eran, op d'mannst een Titel ze gewannen an, wann der dann zwee wäerte gespillt ginn, dann och déi zwee ze gewannen.

Als Haaptkonkurrent ëm den Titel dierft sech, wéi schonn d'lescht Saison de VC Luerenzweiler erauskristalliséieren. Hannendrun huet sech de Volley Bartreng ganz gutt verstäerkt. Ënnert anerem de Steve Weber huet hei de Wee aus de 2. Bundesliga nees zréckfonnt. Mat der routinéierter Ekipp vum VC Fenteng ass sécher och ze rechnen, mä och den Escher Volleyball Club, de VC Belair oder de Volleyball Iechternach dierfen net ënnerschat ginn a kënne fir déi eng oder aner Surprise suergen.

De Samschdeg ass den éischte Spilldag an Matcher ginn och dëst Joer nees an der RTL Sport Livearena am Stream iwwerdroen.