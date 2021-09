No hirer Defaite géint Griicheland hunn d'FLTT-Hären an hirem zweete Match op der Ekippen-EM de Kierzere gezunn.

An 3 vu 4 Matcher hu sech missen d'Hären aus dem Grand-Duché géint d'Géigner aus Slowenien geschloe ginn. De Luka Mladenovic an den Eric Glod hu jeeweils 0:3 géint de Weltklassespiller Darko Jorgic verluer. Fir den Eric Thillen gouf et eng 2:3-Defaite géint den Tilen Cvetko.

Ee Match konnt de Lëtzebuerger Eric Glod awer fir sech entscheeden an huet mat 3:2 géint de Peter Hribar gewonnen. Domat konnt hien tëschenzäitlech op 1:1 ausgläichen, ma zum Schluss waren d'Spiller aus Slowenien mat 3:1 déi méi staark Ekipp.

D'Hären aus Lëtzebuerg kënne sech domat net méi fir d'Véierelsfinall qualifizéieren. Déi lescht Matcher an der Gruppen-EM spille si en Donneschdeg géint Finnland.

