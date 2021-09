No hirer Victoire géint Griicheland hu sech d'Spillerinnen aus dem Grand-Duché souverän géint d'Russinnen duerchgesat.

D'Ni Xia Lian konnt sech am éischte Match mat 3:1 géint d'Maria Tailakova behaapten. Mat enger staarker a konzentréierter Leeschtung hat d'Sarah de Nutte d'Féierung mat enger 3:2-Victoire ausgebaut. D'Tessy Gonderinger huet sech am drëtte Match misse mat 0:3 géint d'Yana Noskova geschloe ginn. Ma zum Schluss huet d'Ni Xia Lian näischt ubrenne gelooss a sech mat 3:0 géint d'Polina Mikhailova duerchgesat.



D'Lëtzebuerger Dammen hunn et domat an d'Véierelsfinall gepackt an hu sech gläichzäiteg fir déi nächst Ekippen-WM 2022 a China qualifizéiert.

D'FLTT-Hären hunn et iwwerdeems net an d'Véierelsfinall gepackt. Si hunn e Mëttwoch den Owend mat enger 1:3-Defaite de Kierzere géint d'Géigner aus Slowenien gezunn.