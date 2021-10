Mat 0:3 hu sech d'Sarah De Nutte, d'Ni Xia Lian an d'Tessy Gonderinger an der 1/4-Finall misse geschloe ginn.

D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp gouf e Freideg op der Ekippen-EM zu Cluj a Rumänien eliminéiert. Een Dag no hirer fantastescher Victoire géint Russland huet ee sech an der Véierelsfinall misse mat 0:3 géint den Europameeschter Rumänien geschloe ginn.

An der éischter Partie huet d'Sarah De Nutte (WR 75) mat 0:3 (9:11 / 5:11 / 9:11) géint d'Bernadette Szocs (WR 25) verluer.

An der zweeter Partie gouf et eng 1:3-Néierlag fir d'Ni Xia Lian (WR 44). D'Lëtzebuergerin huet sech an de Sätz misse mat 7:11, 9:11, 11:4 an 9:11 géint d'Elizabeta Samara (WR 30) geschloe ginn.

Am leschte Match hunn Rumäninne géint d‘Tessy Gonderinger (WR 702) näischt ubrenne gelooss. D'Daniela Dodean (WR 108) huet kloer mat 3:0 (11:7 / 11:5 / 12:10 ) géint Lëtzebuergerin gewonnen.

Och wann et eng kloer Defaite géint eng staark rumänesch Ekipp gouf muss een ervirhiewen, dass d'Ekipp vum Nationaltrainer Tommy Danielsson et ënnert déi beschten 8 Ekippe gepackt huet. Dat war net nëmmen een historesche Moment, well d'Dammennationalekipp konnt sech parallel fir d'Ekippeweltmeeschterschaft 2022 a China qualifizéieren. Bei dëser Ekippen-WM sinn 33 Länner mat dobäi, dovun nëmmen 11 aus Europa, wat de Stellewäert vun dëser Qualifikatioun ënnersträicht.