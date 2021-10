De Weekend stoung am nationalen Dëschtennis-Championnat den 3. Spilldag um Programm.

Hei hat Hueschtert/Folscht zu Berbuerg keng Problemer a konnt een däitleche 5:1-Erfolleg feieren. Doduerch bleiwe si mat 9 Punkten no 3 Matcher un der Tabellespëtzt, bei Berbuerg waart een dogéint weiderhin op déi éischt Victoire vun der Saison.

D'Partie tëscht Éiter-Waldbriedemes an dem Briddel ass iwwerdeems mat 5:2 un d'Haushäre gaangen. Hei hunn ënner anerem den Dadechin an de Besozzi duerch staark Leeschtungen d'Victoire fir hir Ekipp geséchert.

Dann hunn Iechternach an den Houwald sech och mat engem 2:5 getrennt. Fir Iechternach war et déi 1. Néierlag vun der Saison, wärend den Houwald ouni Punktverloscht un der Spëtzt bleift.

Am leschte Match vum Samschdeg tëscht Lénger an der Union gouf et dann och nach e 5:2 fir d'Lokalekipp, déi domat fir déi éischt Kéier an dëser Saison gewonnen huet.

PDF: Schreiwes FLTT

D'Resultater vum 3. Spilldag