Bei den Hären huet sech Walfer zu Contern an engem knappen a spannende Match mat 105:103 duerchgesat an domat wichteg Punkte gesammelt.

E Samschdeg den Owend war am nationalen Hären an Dammebasket de 6. Spilldag.

Härebasket

An enger intensiver Partie ass et fir d'Lokalekipp vum AB Contern eng knapp 103:105-Defaite (25:29, 22:29, 30:17, 26:30) géint d'Residence Walfer ginn. Wärend Walfer an den éischten zwee Véierel besser punkte konnt, war et an der zweeter Hallschent vum Match Contern, déi duerch e staarken drëtte Véierel d'Spannung bis zum Schluss gehalen hunn. Um Enn behaapte sech d'Gäscht knapps mat 105:103 a feieren domat déi 5. Victoire vun der Saison.

D'Musel Pikes hu sech da misse mat 70:74 (18:17, 17:23, 21:15, 14:19) géint d'Etzella geschloe ginn. An den éischte Minutte vum Match hu sech béid Ekippen op Aenhéicht gewisen, wat och um Score ze erkenne war. Am zweete Véierel war et dann de Gaascht vun Ettelbréck, dee liicht d'Nues vir hat, trotzdeem war eng Decisioun nach laang net a Siicht. D'Partie war weider ausgeglach a bis zum Schluss spannend. Um Enn konnt sech d'Ekipp vun Ettelbréck d'Victoire sécheren.

Fir de Basket Esch gouf et an der Partie géint Hiefenech eng 71:77-Defaite (22:13, 16:16, 17:23, 16:25). Virun den eegene Spectateure hu si sech duerch zwee schwaach lescht Véierel d'Victoire aus der Hand huele gelooss.

Den T71 Diddeleng huet um Freidegowend mat 67:84 (12:31, 29:19, 9:14, 17:20) géint d'Arantia vu Fiels de Kierzere gezunn. Fir déi Diddelenger ass dat déi 4. Defaite vun der Saison.

© Shari Schenten

Am Duell géint de Racing gouf fir d'Amicale Steesel eng souverän Victoire géint de Racing. Duerch eng staark Leeschtung zemools am zweete Véierel wanne si um Enn mat 97:92 (18:18, 33:18, 20:17, 26:19)

Fir den Telstar gouf et dann nach eng batter Defaite géint Sparta Bartreng. D'Ekipp vun Hesper huet sech missen no Overtime mat 102:111 (33:29, 24:23, 17:25, 23:20, 5:14) geschloe ginn.

Dammebasket

Bei den Dammen huet sech den Tabelleleader vun Diddeleng mat enger souveräner Victoire géint Les Sangliers Wooltz behaapt. D'Gäscht vu Wolz konnten am éischte Véierel zwar nach gutt mathalen, duerno huet den T71 awer mat de Muskele gespillt a sech e gudde Virsprong opgebaut. Diddeleng huet säi Géigner net méi erukomme gelooss a wënnt um Enn ouni weider Problemer mat 95:58 (25:18, 30:16, 26:11, 14:13).

Fir den AB Contern gouf et virun den eegene Spectateuren eng 59:65-Defaite (17:15, 16:16, 16:17, 10:17) géint d'Residence Walfer.

An enger laang serréierter Partie gouf et fir de Basket Esch eng 74:63-Victoire (12:18, 19:19, 21:11, 22:15) géint de BBC Gréngewald.

D'Musel Pikes konnte sech am Match géint Ettelbréck mat 92:75 (26:12, 23:19, 30:17, 13:27) behaapten.

Fir d'Amicale Steesel ass et géint d'Sparta Bartreng eng 64:54-Victoire (23:16, 13:15, 15:10, 13:13) ginn.